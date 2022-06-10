Kızılırmak'ın rengi değişti
Sivas'ta, son günlerde yağışlarla taşınan toprağın etkisiyle Kızılırmak Nehri'nin rengi, kızıla döndü. Nehrin kızıl akışı, havadan görüntülendi.
Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğarak, Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen, 1355 kilometreyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak, ismini aldığı renge büründü.
Yağışlarla yamaçlardan taşınan toprağın etkisiyle nehrin rengi, kızıla döndü. Kızılırmak'taki değişim, dronla havadan da görüntülendi.
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