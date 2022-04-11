Kızılırmak'ta bulunan cesedin kimliği tespit edildi!
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Kızılırmak kıyısında karaya vurmuş halde bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi. Cesedin 72 yaşındaki Ali İ.'ye olduğu anlaşıldı.
Nevşehir'de Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında bulunan cesedin otopsi işlemleri tamamlandı.
Cesedin Acıgöl ilçesinde yaşayan ve ailesinin bir süredir kendisinden haber alamadığı 72 yaşındaki Ali İ'ye ait olduğu belirlendi.
Ali İ'nin cesedinin ailesine teslim edildiği, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Dün, Yeniyaylacık köyü yakınlarında ırmak kenarında gezinti yapan kişi, kıyıya vurmuş cesetle karşılaşmıştı. Ceset, kimlik tespiti ve otopsi için morga kaldırılmıştı.
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