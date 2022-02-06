Koca, haftaya kullanılacak demişti: Molnupiravir hakkında neler biliniyor?

Molnupiravirin Omicron'a karşı etkisine ilişkin veriler henüz mevcut değil, ancak Kasım ayında yayınlanan en son verilere göre bin 433 hastadan alınan verilere göre hapın hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada yüzde 30 etkili olduğu gösterildi.

İlaç geçen ay, ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onay aldı. İngiltere, Japonya ve Hindistan gibi bazı ülkeler ise ilacı satın almak üzere anlaşma imzaladı.