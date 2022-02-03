Bakan Koca’dan yeni “Molnupiravir” açıklaması

03 Şubat 2022 Perşembe, 15:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 tedavisi kapsamına alınan molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kullanıma gelecek hafta başlanacağını hatırlatan Bakan Koca, “Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda” dedi.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımına gelecek hafta başlıyoruz. İlaç, 65 yaş üzeri ile kronik hastalığı olanlarda erken dönemde kullanılacak. Bu yeni ilacın virüsün kendi kendine üremesini önleyen bir ilaç olduğu bilim dünyasında kabul görmüş durumda”