<p>Kopenhag, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka hakkında kararını verdi.&nbsp;</p>
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Kopenhag, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Zanka hakkında kararını verdi. 

<p>NTVSpor'un haberine göre Zanka'nın ligin ilk bölümünde sergilediği performanstan memnun olmayan Kopenhag yönetimi, Zanka'yı kadroda tutmaya sıcak bakmıyordu.&nbsp;</p>
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NTVSpor'un haberine göre Zanka'nın ligin ilk bölümünde sergilediği performanstan memnun olmayan Kopenhag yönetimi, Zanka'yı kadroda tutmaya sıcak bakmıyordu. 

<p>Ancak Zanka'nın ligin son haftalarında gösterdiği performans Kopenhag teknik heyetinin fikrini değiştirdi.<br data-mce-bogus="1"></p>
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Ancak Zanka'nın ligin son haftalarında gösterdiği performans Kopenhag teknik heyetinin fikrini değiştirdi.

<p>31 yaşındaki stoperi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen Danimarka temsilcisi, Fenerbahçe ile masaya oturacak.</p><p><br></p>
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31 yaşındaki stoperi gelecek sezon da kadrosunda tutmak isteyen Danimarka temsilcisi, Fenerbahçe ile masaya oturacak.


<p>Geçen sezonu Kopenhag'ta kiralık geçiren Zanka, Danimarka Ligi’nde 17 maçta 1 gollük performans sergilemişti.</p><p><br></p>
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Geçen sezonu Kopenhag'ta kiralık geçiren Zanka, Danimarka Ligi’nde 17 maçta 1 gollük performans sergilemişti.


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