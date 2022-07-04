İzmir Körfezi'nde bir ilk: Görme engelli kanocular yarıştı

cumhuriyet.com.tr
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 16:25
<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Körfez Festivali’nde en büyük ilgiyi yönlendiriciler ile start alan görme engelli kanocular gördü.<br data-mce-bogus="1"></p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl beşincisini düzenlediği Körfez Festivali’nde en büyük ilgiyi yönlendiriciler ile start alan görme engelli kanocular gördü.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Körfez Festivali’nde görme engelliler için de kano yarışları düzenledi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl beşincisi düzenlenen Körfez Festivali’nde görme engelliler için de kano yarışları düzenledi.

<p>İzmir Körfezi üç günlük etkinlikte rüzgarla dans eden yelkenlerin ve sporcuların yarışlarına sahne olurken ilk kez düzenlenen görme engelli kano müsabakaları da büyük ilgi çekti.<br data-mce-bogus="1"></p>

İzmir Körfezi üç günlük etkinlikte rüzgarla dans eden yelkenlerin ve sporcuların yarışlarına sahne olurken ilk kez düzenlenen görme engelli kano müsabakaları da büyük ilgi çekti.

<p>Pasaport İskelesi ile Konak Pier arasındaki parkurda, arkasındaki yönlendirici ile start alan görme engelli kanocular, 200 metrelik yarışı başarıyla tamamladı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Pasaport İskelesi ile Konak Pier arasındaki parkurda, arkasındaki yönlendirici ile start alan görme engelli kanocular, 200 metrelik yarışı başarıyla tamamladı.

<p>Yönlendiriciler adeta “Denizin gözleri” olurken, görme engelli sporcular da ilk kez öylesine büyük bir organizasyonda yarışmanın heyecanını yaşadı.<br data-mce-bogus="1"></p>

Yönlendiriciler adeta “Denizin gözleri” olurken, görme engelli sporcular da ilk kez öylesine büyük bir organizasyonda yarışmanın heyecanını yaşadı.

<p>İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile birleşen Körfez Festivali’ni artık uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in bu yönde bir isteği var. Hazırlıklara erkenden başlayıp çok daha büyük bir organizasyonla İzmirlilerin karşısında olacağız” dedi.<br data-mce-bogus="1"></p>

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile birleşen Körfez Festivali’ni artık uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in bu yönde bir isteği var. Hazırlıklara erkenden başlayıp çok daha büyük bir organizasyonla İzmirlilerin karşısında olacağız” dedi.

<p>Görme engelli kano yarışlarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Orhunbilge, “İlk kez düzenlediğimiz görme engelli kano yarışlarını ve büyük beğeni toplayan kumandalı tekne yarışlarını da büyüteceğiz” diye konuştu.<br data-mce-bogus="1"></p>

Görme engelli kano yarışlarının büyük ilgi gördüğünü ifade eden Orhunbilge, “İlk kez düzenlediğimiz görme engelli kano yarışlarını ve büyük beğeni toplayan kumandalı tekne yarışlarını da büyüteceğiz” diye konuştu.

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