İzmir Körfezi'nde bir ilk: Görme engelli kanocular yarıştı
İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile birleşen Körfez Festivali’ni artık uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirterek, “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer’in bu yönde bir isteği var. Hazırlıklara erkenden başlayıp çok daha büyük bir organizasyonla İzmirlilerin karşısında olacağız” dedi.
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