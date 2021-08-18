<p>Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor.&nbsp;</p>
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında bugün toplanıyor. 

<p>Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.</p>
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

<p>Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.</p>
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Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, saat 18:00’de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacak.

<p>Toplantının gündeminde, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği ve yüz yüze eğitim nasıl olacağına yönelik konular ele alınacak.</p>
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Toplantının gündeminde, aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceği ve yüz yüze eğitim nasıl olacağına yönelik konular ele alınacak.

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