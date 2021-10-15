İngiliz basınında günün haberi: 'Kraliçe'nin yeşil öfkesi'

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2021 Cuma, 10:02
<p>İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in dün iklim krizine ilişkin yaptığı açıklamalar, bugün İngiliz basınında geniş yankı buldu. </p><p>Daily Mail de dahil olmak üzere birçok gazetenin ön sayfasında Elizabeth'in açıklamaları yer aldı.<br></p>

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in dün iklim krizine ilişkin yaptığı açıklamalar, bugün İngiliz basınında geniş yankı buldu.

Daily Mail de dahil olmak üzere birçok gazetenin ön sayfasında Elizabeth'in açıklamaları yer aldı.

<p>Daily Mail Gazetesi, dün Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışı sırasında, Kraliçe'nin Cornwall Düşesi ve parlamentonun başkan yardımcısı ile yaptığı konuşmaya yer verdi. Glasgow'daki dünya liderlerinin yaklaşan Cop26 iklim zirvesine atıfta bulunan Kraliçe ve şunları söyledi: "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar."<br></p>

Daily Mail Gazetesi, dün Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışı sırasında, Kraliçe'nin Cornwall Düşesi ve parlamentonun başkan yardımcısı ile yaptığı konuşmaya yer verdi. Glasgow'daki dünya liderlerinin yaklaşan Cop26 iklim zirvesine atıfta bulunan Kraliçe ve şunları söyledi: "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar."

<p>Daily Mirror, Kraliçe'nin yorumlarını "kraliyet iklim değişikliği patlaması" olarak nitelendirirken bazı "gezegeni kirleten liderlerin" gelecek ayki büyük zirveyi katılamayacağından rahatsız olduğunu yazdı. </p><p>Gazete, Kraliçe'nin yanı sıra gelecekteki krallar Prens Charles ve Prens William'ın da Cop26'da yer alacağına işaret etti.<br></p>

Daily Mirror, Kraliçe'nin yorumlarını "kraliyet iklim değişikliği patlaması" olarak nitelendirirken bazı "gezegeni kirleten liderlerin" gelecek ayki büyük zirveyi katılamayacağından rahatsız olduğunu yazdı.

Gazete, Kraliçe'nin yanı sıra gelecekteki krallar Prens Charles ve Prens William'ın da Cop26'da yer alacağına işaret etti.

<p>Kraliçe'nin sözleri Daily Express'te de belirgin bir şekilde yer alırken, yaşadığı hayal kırıklığını, dışa vurduğu belirtildi.<br></p>

Kraliçe'nin sözleri Daily Express'te de belirgin bir şekilde yer alırken, yaşadığı hayal kırıklığını, dışa vurduğu belirtildi.

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