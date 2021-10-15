İngiliz basınında günün haberi: 'Kraliçe'nin yeşil öfkesi'

Daily Mail Gazetesi, dün Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışı sırasında, Kraliçe'nin Cornwall Düşesi ve parlamentonun başkan yardımcısı ile yaptığı konuşmaya yer verdi. Glasgow'daki dünya liderlerinin yaklaşan Cop26 iklim zirvesine atıfta bulunan Kraliçe ve şunları söyledi: "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar."

