İngiliz basınında günün haberi: 'Kraliçe'nin yeşil öfkesi'
Daily Mail Gazetesi, dün Cardiff'teki Galler Parlamentosu'nun açılışı sırasında, Kraliçe'nin Cornwall Düşesi ve parlamentonun başkan yardımcısı ile yaptığı konuşmaya yer verdi. Glasgow'daki dünya liderlerinin yaklaşan Cop26 iklim zirvesine atıfta bulunan Kraliçe ve şunları söyledi: "Konuştuklarında gerçekten sinir bozucu oluyor ama yapmıyorlar."
Daily Mirror, Kraliçe'nin yorumlarını "kraliyet iklim değişikliği patlaması" olarak nitelendirirken bazı "gezegeni kirleten liderlerin" gelecek ayki büyük zirveyi katılamayacağından rahatsız olduğunu yazdı.
Gazete, Kraliçe'nin yanı sıra gelecekteki krallar Prens Charles ve Prens William'ın da Cop26'da yer alacağına işaret etti.
Video Haberler
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
En Çok Okunan Haberler
- Hande Fırat trafik kazası geçirdi
- MEB'den ders kitapları kararı
- Erdoğan’ın Merkez Bankası müdahalesinin perde arkası
- Sedat Peker'den yeni 'SADAT' iddiaları
- Erdoğan'dan randevu istediler!
- İşte AKP'den kopan seçmenlerin tercih ettiği parti
- Akşener'den Erdoğan'a zor soru
- Motorin ve benzine büyük zam
- Esra Hankulu'nun ölüm nedeni belli oldu
- Yabancı uzmanlardan kriz vurgusu ve dolar tahmini