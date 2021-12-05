Kriz AKP'yi vurdu: 6 vekil istifa edebilir iddiası

2018 seçimlerinin ardından AKP'de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AKP'de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AKP'ye sert muhalefet yapıyor.