Kriz AKP'yi vurdu: 6 vekil istifa edebilir iddiası
Katılımcıların yüzde 24,4'ü, “Yüzde 50-100 arası” dedi. Yüzde 21,1'i, “Yüzde 30-50 arası” derken, yüzde 5,6'sı da “Yüzde 30 veya altı” cevabını verdi.
AKP seçmeninin yüzde 33,5'i gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti. MHP seçmenin ise yüzde 28,6 gıda ürünlerinde yıllık artışın yüzde 100 veya üstü olduğunu belirtti.
Ekonomide bu gelişmeler yaşanırken Avrasya Araştırma Şirketi'nin Başkanı Kemal Özkiraz dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı. Özkiraz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ''Bu ay sonuna doğru 6 milletvekilinin istifa edeceğini duyduk'' dedi. Özkiraz ayrıca ''Şubat ayından itibaren AKP'de büyük kopuşlar göreceğiz'' ifadelerini kullandı.
2018 seçimlerinin ardından AKP'de önemli kopmalar yaşandı. Bu kopmaların başında ise bir zamanlar partinin genel başkanlığını yürütmüş eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve yine AKP'de Ekonomi Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı gibi görevlerde bulunan Ali Babacan'ın ayrılması geliyor. Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurarken, Ali Babacan ise Atılım ve Demokrari(DEVA) partisini kurdu. Şuan her iki isim de AKP'ye sert muhalefet yapıyor.
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