Kung Fu Yoga filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
09 Mayıs 2022 Pazartesi, 21:23
<p><strong>Kung Fu Yoga,</strong> Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen ve Jackie Chan'in oynadığı 2017 Çin aksiyon macera komedi filmi; oyuncuları arasında Çinli aktörler Aarif Rahman, Lay Zhang ve Miya Muqi ve Hint aktörler Sonu Sood, Disha Patani ve Amyra Dastur yer alıyor.</p> <p>İşte <strong>Kung Fu Yoga </strong>filmi hakkında tüm ayrıntılar...</p>

Kung Fu Yoga, Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen ve Jackie Chan'in oynadığı 2017 Çin aksiyon macera komedi filmi; oyuncuları arasında Çinli aktörler Aarif Rahman, Lay Zhang ve Miya Muqi ve Hint aktörler Sonu Sood, Disha Patani ve Amyra Dastur yer alıyor.

İşte Kung Fu Yoga filmi hakkında tüm ayrıntılar...

<p>Film, 28 Ocak 2017 tarihinde Çin'de gösterime girdi. <strong>Nathan Wang'ın</strong> bestelediği özgün müzik ve filmin sonunda <strong>Farah Khan'ın</strong> koreografisini yaptığı bir dans gösterisi bulunuyor.</p>

Film, 28 Ocak 2017 tarihinde Çin'de gösterime girdi. Nathan Wang'ın bestelediği özgün müzik ve filmin sonunda Farah Khan'ın koreografisini yaptığı bir dans gösterisi bulunuyor.

<p>Jackie Chan'ın Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmi; ayrıca <strong>Never Say Die </strong>(2017) filmi tarafından geçilinceye kadar Çin'deki en yüksek hasılatlı komedi filmiydi.</p>

Jackie Chan'ın Çin'deki en yüksek gişe hasılat filmi; ayrıca Never Say Die (2017) filmi tarafından geçilinceye kadar Çin'deki en yüksek hasılatlı komedi filmiydi.

<p>Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım oluyor. </p>

Xi'an'daki Toprak Askerler Müzesi'nde tanınmış Çinli bir arkeoloji profesörü olan Jack, Racastan Ulusal Müze Enstitüsü'nden genç Hint profesör Ashmita ve asistan Kyra ile birlikte Magadha hazinesini bulmak için takım oluyor. 

<p>Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görüyorlar. İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gidiyor. </p>

Tibet'in buz mağarasında hazineyle birlikte orduya ait kalıntıların da ortadan kaybolduğunu görüyorlar. İsyankar ordu lideri Randall tarafından pusuya düşürülen ekip kaçmayı başarınca Dubai'ye gidiyor. 

<p>Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanıyor ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışıyor.</p>

Dubai'de aradıkları elması bulan ekip, Hindistan'da bir dağa tırmanıyor ve elması anahtar gibi kullanarak gerçek hazineyi bulmaya çalışıyor.

<p><strong>OYUNCULAR</strong></p> <p>*Jackie Chan </p> <p>*Aarif Rahman </p> <p>*Lay Zhang </p> <p>*Miya Muqi </p> <p>*Sonu Sood </p> <p>*Disha Patani </p> <p>*Zhang Guoli</p>

OYUNCULAR

*Jackie Chan 

*Aarif Rahman 

*Lay Zhang 

*Miya Muqi 

*Sonu Sood 

*Disha Patani 

*Zhang Guoli

<p>*Amyra Dastur </p> <p>*Muh Bahtiar C </p> <p>*David Torok</p> <p>*Jain kumar</p> <p>*Wen Jiang</p> <p>*Eric Tsang</p> <p>*Shang Yuxian</p>

*Amyra Dastur 

*Muh Bahtiar C 

*David Torok

*Jain kumar

*Wen Jiang

*Eric Tsang

*Shang Yuxian

<p>*Eskindir Tesfay</p> <p>*Moeed Rehman </p> <p>*Godaan Kumar</p> <p>*Paul Philip Clark</p> <p>*Yuxian Shang</p> <p>*Jiang Wen</p> <p>*Guoli Zhang</p>

*Eskindir Tesfay

*Moeed Rehman 

*Godaan Kumar

*Paul Philip Clark

*Yuxian Shang

*Jiang Wen

*Guoli Zhang

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