Kung Fu Yoga filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Kung Fu Yoga, Stanley Tong tarafından yazılan ve yönetilen ve Jackie Chan'in oynadığı 2017 Çin aksiyon macera komedi filmi; oyuncuları arasında Çinli aktörler Aarif Rahman, Lay Zhang ve Miya Muqi ve Hint aktörler Sonu Sood, Disha Patani ve Amyra Dastur yer alıyor.

İşte Kung Fu Yoga filmi hakkında tüm ayrıntılar...