Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman gösterilecek, oyuncuları kimler?
Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Dizinin fragmanı paylaşıldığından beri takipçilerin merak ve heyecan duyguları tırmanıyor. Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var?
İşte merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisi hakkında ayrıntılar...
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