Kuş Uçuşu konusu nedir, ne zaman gösterilecek, oyuncuları kimler?

cumhuriyet.com.tr
26 Mayıs 2022 Perşembe, 14:30
<p>Ay Yapım imzalı <strong>Kuş Uçuşu,</strong> ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini <strong>Deniz Yorulmazer'in</strong> üstlendiği, senaryosunu <strong>Meriç Acemi'nin</strong> kaleme aldığı, başrollerini <strong>Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol </strong>ve<strong> İrem Sak'ın</strong> paylaştığı <strong>Netflix'in</strong> Türk orijinal internet dizisi. Dizinin fragmanı paylaşıldığından beri takipçilerin merak ve heyecan duyguları tırmanıyor. Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? </p> <p>İşte merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisi hakkında ayrıntılar...</p>

Ay Yapım imzalı Kuş Uçuşu, ilk bölümü 3 Haziran 2022 tarihinde yayınlanacak olan, yönetmenliğini Deniz Yorulmazer'in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi'nin kaleme aldığı, başrollerini Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol ve İrem Sak'ın paylaştığı Netflix'in Türk orijinal internet dizisi. Dizinin fragmanı paylaşıldığından beri takipçilerin merak ve heyecan duyguları tırmanıyor. Kuş Uçuşu dizisi konusu nedir? Kuş Uçuşu dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? 

İşte merakla beklenen Kuş Uçuşu dizisi hakkında ayrıntılar...

<p><strong>KUŞ UÇUŞU KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. </p>

KUŞ UÇUŞU KONUSU NEDİR?

Bakış açıları, yaklaşımlar ve hedefe giden yolda yürüme biçimleri X kuşağına göre artık bambaşkadır. 

<p> Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır.</p>

 Genç bir kadın olan Aslı da kariyer basamaklarını tırmanmak için çok çalışmaya güvenmek yerine "kuş uçuşu" gitmeye çalışır.

<p>Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?</p>

Yeni dünyanın yöntemleriyle en üste ulaşmaya çalışan Aslı, amacına ulaşabilecek midir?

<p>Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu, yayınlanan afişi ve fragmanı ile merak uyandırdı. </p>

Başrollerini Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol’un paylaştığı, kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Kuş Uçuşu, yayınlanan afişi ve fragmanı ile merak uyandırdı. 

<p>Kuş Uçuşu, X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne serecek.</p>

Kuş Uçuşu, X kuşağıyla, yeni gelmekte olan Z kuşağının çarpışmasını gözler önüne serecek.

<p><strong>OYUNCU KADROSU VE KARATERLER</strong></p> <p>*Birce Akalay - Lale</p> <p>*İbrahim Çelikkol - Kenan</p> <p>*Miray Daner - Aslı</p>

OYUNCU KADROSU VE KARATERLER

*Birce Akalay - Lale

*İbrahim Çelikkol - Kenan

*Miray Daner - Aslı

<p>*İrem Sak - Müge</p> <p>*Burak Yamantürk - Selim</p> <p>*Defne Kayalar</p>

*İrem Sak - Müge

*Burak Yamantürk - Selim

*Defne Kayalar

<p>*Şifanur Gül</p> <p>*Eren Çiğdem</p> <p>*Demircan Kaçel</p> <p>*Merve Hazer</p>

*Şifanur Gül

*Eren Çiğdem

*Demircan Kaçel

*Merve Hazer

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