Komşum Bir Ajan filmi konusu nedir? Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları kimler?

Komşum Bir Ajan, orijinal ismiyle Keeping Up with the Joneses, Greg Mottola tarafından yönetilen ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan 2016 Amerikan aksiyon komedi filmidir. Michael LeSieur tarafından yazılmıştır. Hikayesi, yeni komşularının (Jon Hamm ve Gal Gadot) gizli ajanlar olduğundan şüphelenmeye başlayan bir banliyö çiftini (Zach Galifianakis ve Isla Fisher) takip ediyor.

