Komşum Bir Ajan filmi konusu nedir? Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları kimler?
Komşum Bir Ajan, orijinal ismiyle Keeping Up with the Joneses, Greg Mottola tarafından yönetilen ve 20th Century Fox tarafından dağıtılan 2016 Amerikan aksiyon komedi filmidir. Michael LeSieur tarafından yazılmıştır. Hikayesi, yeni komşularının (Jon Hamm ve Gal Gadot) gizli ajanlar olduğundan şüphelenmeye başlayan bir banliyö çiftini (Zach Galifianakis ve Isla Fisher) takip ediyor.
İşte Komşum Bir Ajan filmi hakkında tüm ayrıntılar...
KOMŞUM BİR AJAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Jeff Gaffney (Zach Galifianakis) Atlanta merkezli MBI adlı bir savunma müteahhitliği şirketinde insan kaynakları uzmanı olarak çalışmaktadır. O ve karısı Karen (Isla Fisher), yaz kampına giden iki çocuğuyla birlikte güzel bir çıkmaz sokakta yaşar. Yeni komşuları Tim (Jon Hamm) ve Natalie Jones (Gal Gadot) ile tanışırlar. Tim, hobileri arasında cam üfleme olan bir seyahat yazarı ve Natalie bir sosyal medya danışmanı, yemek pişirme blog yazarı ve hayırseverdir. İkisi de inanılmayacak kadar yakışıklı, başarılı ve tarz sahibidir ve Gaffney'lere karşı aşırı arkadaş canlısı davranırlar.
Karen, bir mahalle partisi sırasında Tim'i Jeff'in inini kurcalarken yakaladığında Jones'lar hakkında şüpheler duymaya başlar. Karen, Natalie'yi alışveriş merkezine kadar takip eder, ancak Natalie onunla bir giyinme odasında yüzleşir ve durumu bir kadın bağıyla etkisiz hale getirir. Bu arada Tim, Jeff'i Jeff'in yılan şarabı içtiği ve kopmuş bir yılan başı tarafından ısırıldığı ve Tim'i hayatını kurtarmaya zorladığı bir yeraltı Çin restoranına davet eder. Karşılığında Jeff, Tim'i hiçbir arkadaşının paylaşmadığı bir tutkusu olan kapalı hava dalışı yapmaya götürür. Yol boyunca Tim, Jeff'in ofisteki iş arkadaşları hakkında konuşmasını sağlamaya çalışır. Bir gece, Natalie'nin yardımıyla Tim, MBI binasına gizlice girer ve Jeff'in e-postalarına bakar.
Evlerine döndüklerinde Jeff yanlışlıkla Tim tarafından kendilerine verilen cam heykeli kırar ve kırıklar arasında bir böcek ortaya çıkar. Jones'ların casus olduklarını anlayan Karen, daha fazla kanıt bulmak için evlerine gizlice girmeye karar verir. Jeff ve diğer MBI çalışanları hakkındaki dosyaları keşfederler ve Jeff yanlışlıkla Karen'ı kurşun kalemle sersemletir. Jones'lar gelince kıl payı kurtulurlar. Natalie, Tim'in Jeff'e çok yakın olabileceğinden endişelenir, ancak birbirlerine aşık olduklarını söyler. Natalie yerdeki kullanılmış kalem tabancayı fark eder ve Gaffney'lerin evlerine girdiğini anlarlar.
Gaffney'ler, Jones'ları ifşa etmek için MBI'ın güvenlik şefi Carl Pronger (Kevin Dunn) ile özel bir toplantı düzenler, ancak Carl gizli ayrıntıları ifşa etmeden önce, Gaffney'lere de saldıran bir keskin nişancı tarafından öldürülür. Jones'lar tarafından kurtarılırlar ve yüksek hızlı bir kovalamaca ve çatışma başlar. Gaffney'ler, Jones'ların aslında MBI içinde ihanet olup olmadığını keşfetmeye çalıştıklarını öğrenirler. Çıkmaza döndüğünde Jeff, Tim ve Natalie'ye bazı ilişki tavsiyeleri verir ve iki çift bağ kurar. Evlerine döndükten sonra, Jones'lar evlerini tek başlarına havaya uçuran bir bombayı tetikler.
Jones'lar hakkında polise yalan söyledikten sonra, Jones'lar bodrumlarında canlı ve iyi bir şekilde yeniden ortaya çıktığında Gaffney'ler çılgınca kaçmaya hazırlanır. Jeff'in meslektaşı Dan Craverston'ı (Matt Walsh) ve MBI'ın deneysel mikroçiplerini "The Scorpion" (Patton Oswalt) adlı uluslararası bir silah tüccarına satmaya çalıştıkları ortaya çıkan karısı Meg'i (Maribeth Monroe) kaçırır. Scorpion, Dan'in telefonunu aradığında Jeff, Dan kılığında cevap verir ve mikroçipleri teslim etmek için bir toplantı ayarlar.
Jeff ve Karen, toplantının yapıldığı otele giderler, Jones'lar onları çatıdan destekler. Akrep, Jeff'i tanıyan Bruce Springstine adında eski bir MBI çalışanı çıkar. Tim destek için telsiz gönderir, ancak operasyon iptal edilir ve Gaffney'ler ikincil hasar olarak ilan edilir. Jones'lar emirlere itaat etmez ve Scorpion'a teslim olur, ancak Akrep onları öldürmeye başlamadan önce Karen, Natalie'ye bir bıçak verebilir ve Jones'lara Scorpion'un yandaşlarının yarısını ortadan kaldırma fırsatı verir. Cipsleri içeren evrak çantası Natalie tarafından patlatılmadan hemen önce pencereden bir havuza atlayarak kaçarlar ve bir bomba Scorpion'u ve kalan uşaklarını öldürür. Yeni arkadaşlarıyla gurur duyan Jones'lar veda eder ve casusluk hayatlarına geri dönerler.
Ertesi yaz, Gaffney'ler, Jones'ların bir zamanlar çıktığı Marakeş'teki kafeyi ziyaret eder ve yeni bir görevin ortasında olan Jones'larla kazara kimliğini açığa çıkarır ve başka bir silahlı çatışmayı tetikler.
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