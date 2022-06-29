Komşum Bir Ajan filmi konusu nedir? Komşum Bir Ajan filmi oyuncuları kimler?

Karen, bir mahalle partisi sırasında Tim'i Jeff'in inini kurcalarken yakaladığında Jones'lar hakkında şüpheler duymaya başlar. Karen, Natalie'yi alışveriş merkezine kadar takip eder, ancak Natalie onunla bir giyinme odasında yüzleşir ve durumu bir kadın bağıyla etkisiz hale getirir. Bu arada Tim, Jeff'i Jeff'in yılan şarabı içtiği ve kopmuş bir yılan başı tarafından ısırıldığı ve Tim'i hayatını kurtarmaya zorladığı bir yeraltı Çin restoranına davet eder. Karşılığında Jeff, Tim'i hiçbir arkadaşının paylaşmadığı bir tutkusu olan kapalı hava dalışı yapmaya götürür. Yol boyunca Tim, Jeff'in ofisteki iş arkadaşları hakkında konuşmasını sağlamaya çalışır. Bir gece, Natalie'nin yardımıyla Tim, MBI binasına gizlice girer ve Jeff'in e-postalarına bakar.

Evlerine döndüklerinde Jeff yanlışlıkla Tim tarafından kendilerine verilen cam heykeli kırar ve kırıklar arasında bir böcek ortaya çıkar. Jones'ların casus olduklarını anlayan Karen, daha fazla kanıt bulmak için evlerine gizlice girmeye karar verir. Jeff ve diğer MBI çalışanları hakkındaki dosyaları keşfederler ve Jeff yanlışlıkla Karen'ı kurşun kalemle sersemletir. Jones'lar gelince kıl payı kurtulurlar. Natalie, Tim'in Jeff'e çok yakın olabileceğinden endişelenir, ancak birbirlerine aşık olduklarını söyler. Natalie yerdeki kullanılmış kalem tabancayı fark eder ve Gaffney'lerin evlerine girdiğini anlarlar.