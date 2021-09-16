Kuzey Kore'den endişelendiren deneme: 'Tehdit eden güçler' için geliştirildi

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 13:45
<p>Kuzey Kore Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore tarafından dün ateşlenen füzeler, ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir "demiryolu kaynaklı füze sisteminin" bir testiydi.</p><p>KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki denizde bir hedefi vurmadan önce 800 kilometre uçtuğunu söyledi.</p>

Kuzey Kore Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore tarafından dün ateşlenen füzeler, ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir "demiryolu kaynaklı füze sisteminin" bir testiydi.

KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki denizde bir hedefi vurmadan önce 800 kilometre uçtuğunu söyledi.

<p>Güney Koreli ve Japon yetkililer, dün analistlerin nükleer yeteneklere sahip olabileceğini söylediği bir seyir füzesini test ettikten birkaç gün sonra, Kuzey Kore'den iki balistik füze fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi.</p>

Güney Koreli ve Japon yetkililer, dün analistlerin nükleer yeteneklere sahip olabileceğini söylediği bir seyir füzesini test ettikten birkaç gün sonra, Kuzey Kore'den iki balistik füze fırlatıldığını tespit ettiklerini söyledi.

<p><strong>JAPONYA: "HİÇBİR ŞEKİLDE AFFEDİLEMEZ"</strong></p><p>Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, "hiçbir şekilde affedilemez" olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.</p><p>Denemeleri "hiçbir şekilde affedilemez" bulduğunu kaydeden Suga, bunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.</p>

JAPONYA: "HİÇBİR ŞEKİLDE AFFEDİLEMEZ"

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, "hiçbir şekilde affedilemez" olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.

Denemeleri "hiçbir şekilde affedilemez" bulduğunu kaydeden Suga, bunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.

<p><strong>GÜNEY KORE'DEN SERT TEPKİ</strong></p><p>Kuzey Kore bugün balistik füze denemesi yaparken, ardından Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin “Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık” görevi göreceğini söylemişti.<br></p>

GÜNEY KORE'DEN SERT TEPKİ

Kuzey Kore bugün balistik füze denemesi yaparken, ardından Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin “Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık” görevi göreceğini söylemişti.

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