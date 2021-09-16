Kuzey Kore'den endişelendiren deneme: 'Tehdit eden güçler' için geliştirildi
Kuzey Kore Devlet haber ajansı KCNA'nın bildirdiğine göre, Kuzey Kore tarafından dün ateşlenen füzeler, ülkeyi tehdit eden herhangi bir kuvvete karşı potansiyel bir karşı saldırı olarak tasarlanan yeni bir "demiryolu kaynaklı füze sisteminin" bir testiydi.
KCNA, füzelerin Kuzey Kore'nin doğu kıyısındaki denizde bir hedefi vurmadan önce 800 kilometre uçtuğunu söyledi.
JAPONYA: "HİÇBİR ŞEKİLDE AFFEDİLEMEZ"
Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kuzey Kore'nin füze denemelerinin, "hiçbir şekilde affedilemez" olduğunu, ülkesinin barış ve güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin hafta sonu ve dün yaptığı füze denemelerini şiddetle kınadığını belirtti.
Denemeleri "hiçbir şekilde affedilemez" bulduğunu kaydeden Suga, bunların Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin kararlarını ihlal ettiğini dile getirdi.
GÜNEY KORE'DEN SERT TEPKİ
Kuzey Kore bugün balistik füze denemesi yaparken, ardından Güney Kore yönetimi de denizaltından balistik füze fırlatma testi gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Moon, ülkenin füze kabiliyetindeki gelişmelerin “Kuzey Kore provokasyonuna karşı kesin bir caydırıcılık” görevi göreceğini söylemişti.
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