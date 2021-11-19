Kylian Mbappe, yavru pandanın vaftiz babası oldu

Mbappe, "Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk" diye ekledi.