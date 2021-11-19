Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında galibiyet peşinde

19 Kasım 2021 Cuma, 12:51

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

Yarın akşam Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve Alper Ulusoy tarafından yönetilecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Mert Güzenge ise dördüncü hakem olacak.



Son şampiyon Beşiktaş, bu sezon oldukça formsuz bir grafik sergiliyor. Ligde 12 maçta sadece 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan siyah beyazlılar ancak 20 puan toplayabildi ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düştü. Büyük umutlarla girdiği Şampiyonlar Ligi'nde de umduğunu bulamayan Sergen yalçın ve öğrencileri, devler arenasında oynadığı 4 maçta sıfır çekerek büyük hayal kırıklığı yarattı.



Ligin ilk 4 maçında hiç gol yemeyen ve 3 galibiyet, 1 beraberlik alan Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi maçlarının başladığı 15 Eylül'den bu yana oynadığı lig ve Avrupa'daki toplam 12 maçın tamamında gol yedi ve 8 mağlubiyet yaşadığı bu dönemde sadece 3 galibiyet aldı. Beşiktaş ligdeki son iki maçında A. Hatayspor ve Trabzonspor'a kaybederken, Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting CP'ye 4-0 mağlup oldu.



N'SAKALA KADRO DIŞI, BATSHUAYİ HAZIR DEĞİL



Bu sezon sakat futbolculardan dolayı bir çok maça eksik çıkan ve Sergen Yalçın'ın kafasındaki ideal onbirle çok az sayıda maç yapabilen Beşiktaş'ta, Alanya maçı öncesinde de santrfor Batshuayi'nin yokluğu sıkıntı yaratıyor.



Hatay deplasmanında sakatlandıktan sonra İngiltere'ye giderek tedavi olan Belçikalı golcü, İstanbul'a dönüşünde de hasta oldu. Yüksek ateş ve öksürük sebebiyle tedavi olan Batshuayi, Alanya maçında olmayacağı için santrforda Güven ya da Kenan Karaman görev yapacak.



Kalede Ersin'e görev verecek olan Yalçın'ın geri dörtlüyü Rosier-Vida-Welinton ve Umut Meraş'tan oluşturması bekleniyor. Orta sahada defansif olarak Josef'in oynaması kesin olurken, hücum hattında Ghezzal ve Teixeira'nın yanında Oğuzhan - Can ikilisinden birinin olması yüksek ihtimal. Beşiktaş'ın hücum bölgesindeki diğer oyuncusu ise sol kanatta Larin olacak.



Siyah beyazlıların A. Alanyaspor karşısındaki muhtemel onbiri; Ersin-Rosier-Vida-Welinton-Umut (Rıdvan)- Josef- Ghezzal-Teixeira- Oğuzhan - Larin - Güven (Kenan) şeklinde.



Bu arada Trabzonspor mağlubiyetinden sonraki sosyal medya beğenilerinden dolayı kadro dışı bırakılması gündemde olan N'Sakala ve sakat olan Gökhan Töre, Alanyaspor maçının kadrosunda olmayacak diğer iki futbolcu.