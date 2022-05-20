La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tanıtım fragmanı yayımlandı

cumhuriyet.com.tr
20 Mayıs 2022 Cuma, 17:59
<p>Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, aynı adlı İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan <strong>La Casa de Papel: Kore'nin</strong> tanıtım fragmanını yayımladı. Netflix'in <strong>"Suç Temalı Diziler"</strong> kategorisinde izleyiciye sunulan dizinin tanıtım fragmanı, dizinin hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. La Casa de Papel: Kore'nin oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihi açıklandı mı? La Casa de Papel: Kore ne zaman izlenebilecek?</p> <p>İşte  <strong>La Casa de Papel: Kore'nin</strong> tanıtım fragmanından görseller ve dizi hakkında ayrıntılar...</p>

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, aynı adlı İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanını yayımladı. Netflix'in "Suç Temalı Diziler" kategorisinde izleyiciye sunulan dizinin tanıtım fragmanı, dizinin hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. La Casa de Papel: Kore'nin oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihi açıklandı mı? La Casa de Papel: Kore ne zaman izlenebilecek?

İşte  La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanından görseller ve dizi hakkında ayrıntılar...

<p><strong>La Casa de Papel: Kore’nin</strong> başrol oyuncu kadrosunda; <strong>Yoo Ji-Tae</strong> <em>(Profesör)</em>, <strong>Park Hae-Soo</strong> <em>(Berlin)</em>,<strong> Lee Won Jong</strong> <em>(Moskova)</em>, <strong>Kim Ji-Hun</strong><em> (Denver)</em>, <strong>Jang Yoon-Ju</strong> <em>(Nairobi)</em>, <strong>Park Jung-Woo</strong> <em>(Rio)</em>, <strong>Kim Ji-Hun</strong> <em>(Helsinki)</em> ve<strong> Lee Kyu-Ho</strong> <em>(Oslo)</em> yer alıyor.</p>

La Casa de Papel: Kore’nin başrol oyuncu kadrosunda; Yoo Ji-Tae (Profesör), Park Hae-Soo (Berlin), Lee Won Jong (Moskova), Kim Ji-Hun (Denver), Jang Yoon-Ju (Nairobi), Park Jung-Woo (Rio), Kim Ji-Hun (Helsinki) ve Lee Kyu-Ho (Oslo) yer alıyor.

<p>Uluslararası adı <strong>Money Heist: Korea – Joint Economic Area</strong> olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.</p>

Uluslararası adı Money Heist: Korea – Joint Economic Area olan dizi, 24 Haziran’da Netflix’te gösterime girecek.

<p><strong>LA CASA DE PAPEL KORE'NİN KONUSU NEDİR?</strong></p> <p>Gizemli Profesör yakında birleşecek Kore'nin yeni basılan paralarını çalmak için Kuzey ve Güney Kore'den bir grup yetenekli hırsızı etrafında toplar.</p>

LA CASA DE PAPEL KORE'NİN KONUSU NEDİR?

Gizemli Profesör yakında birleşecek Kore'nin yeni basılan paralarını çalmak için Kuzey ve Güney Kore'den bir grup yetenekli hırsızı etrafında toplar.

<p><strong>LA CASA DE PAPEL KİMLER TARAFINDAN YARATILDI?</strong></p> <p>Merakla beklenen dizinin yaratıcıları: <strong>Kim Hong-sun,Ryu Yong-jae,Kim Hwan-chae,Choe Sung-jun</strong></p>

LA CASA DE PAPEL KİMLER TARAFINDAN YARATILDI?

Merakla beklenen dizinin yaratıcıları: Kim Hong-sun,Ryu Yong-jae,Kim Hwan-chae,Choe Sung-jun

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Netflix dizi La Casa de Papel

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