La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tanıtım fragmanı yayımlandı
Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, aynı adlı İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanını yayımladı. Netflix'in "Suç Temalı Diziler" kategorisinde izleyiciye sunulan dizinin tanıtım fragmanı, dizinin hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. La Casa de Papel: Kore'nin oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihi açıklandı mı? La Casa de Papel: Kore ne zaman izlenebilecek?
İşte La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanından görseller ve dizi hakkında ayrıntılar...
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