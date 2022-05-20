La Casa de Papel'in Kore versiyonu için tanıtım fragmanı yayımlandı

Çevrim içi dizi ve film izleme platformu Netflix, aynı adlı İspanyol dizisinin Kore uyarlaması olan La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanını yayımladı. Netflix'in "Suç Temalı Diziler" kategorisinde izleyiciye sunulan dizinin tanıtım fragmanı, dizinin hayranları tarafından beğeniyle karşılandı. La Casa de Papel: Kore'nin oyuncu kadrosunda kimler var? La Casa de Papel: Kore'nin yayın tarihi açıklandı mı? La Casa de Papel: Kore ne zaman izlenebilecek?

İşte La Casa de Papel: Kore'nin tanıtım fragmanından görseller ve dizi hakkında ayrıntılar...