'La Casa de Papel: Kore'den ilk resmi video
Yayınladığı ilk ülke İspanya’da büyük etki yaratan ardından tüm dünyada fenomen bir dizi haline gelen La Casa de Papel'in Kore uyarlamasına dair ilk resmi video yayınlandı.
Netflix'in popüler La Casa de Papel dizisinin kore uyarlaması 'La Casa de Papel: Kore', platformun sitesinde yerini aldı. İlk resmi videosu yayınlanan dizi için hatırlatma butonu da geldi.
Netflix'in diziye ilişkin paylaşımında "Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te" ifadelerine yer verildi.
Kore uyarlaması ile yeniden seyirci karşısına çıkacak olan dizi Kore’nin kültürüne göre şekillenecek. Dizinin başrolünde Netflix’in popüler dizisi Squid Game‘de Cho Sang-woo karakterini canlandıran Park Hae-soo yer alacak.
Maskemi taktım, tulumumu giydim, tanışmayı bekliyorum. La Casa de Papel: Kore çok yakında sadece Netflix'te. pic.twitter.com/gWmLxsbokg— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) February 19, 2022
Ayrıca Yoo Ji Tae, Jeon Jong Seo, Lee Won Jong , Kim Ji Hoon, Jang Yoon Joo gibi isimler de oyuncu kadrosunda. Olay örgüsü ve konusunda ise herhangi bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor.
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