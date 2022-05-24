Laodikya Antik Tiyatrosu, 1690 yıl sonra sanatla buluştu

cumhuriyet.com.tr
24 Mayıs 2022 Salı, 10:44
<p>Denizli Pamukkale'de bulunan Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk konuk ağırladı.</p>

Denizli Pamukkale'de bulunan Laodikya Antik Kenti'nde yer alan 2200 yıllık antik tiyatro, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından ilk konuk ağırladı.

<p>UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki tiyatro, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün akşam ilk misafirlerini ağırladı.</p>

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan antik kentteki tiyatro, kazı başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında 2019'da başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından dün akşam ilk misafirlerini ağırladı.

<p>Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser gerçekleştirdi.</p>

Yaklaşık 15 bin kişinin katılım sağladığı tiyatro açılışı kapsamında İzmir Devlet Senfoni Orkestrası özel bir konser gerçekleştirdi.

<p>Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konser öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.</p>

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan konser öncesinde yaptığı konuşmada, tiyatronun tekrar ayağa kaldırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

<p>Şehirlerin ancak tarihleriyle var olabileceğini belirten Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu, ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık" dedi.</p>

Şehirlerin ancak tarihleriyle var olabileceğini belirten Demircan, "Asıl alkış buranın ruhu olan Denizlililere. Eğer bu ruh, duygu, heyecan burada olmasa ne bu fenomen yapı olurdu, ne de bu akşam buradaki muhteşem kalabalık" dedi.

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Laodikya Antik Tiyatrosu Denizli Pamukkale

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