Lars von Trier bugün 66. yaşını kutluyor!

Lars von Trier, 30 Nisan 1956 tarihinde dünyaya gelen Danimarkalı film yönetmeni ve senarist, yaklaşık kırk yıldan fazla süren üretken ve tartışmalı bir kariyere sahip. Eserlerinde, türe ve teknik yenilikçiliğe; varoluşsal, sosyal ve siyasi konuların çatışmacı incelenmesine ve merhamet, fedakârlık ve zihinsel sağlık gibi konuların tedavisine yer veriyor. Siyasi ve insani yardım çalışmaları sayesinde, 2004 yılında Barış İçin Sinema bilinçlendirme ödülüyle onurlandırıldı.

Dünya çapındaki festivallerde elde ettiği 100'den fazla ödül ve 200'den fazla adaylık arasında Altın Palmiye (Karanlıkta Dans ile), Büyük Ödül (Dalgaları Aşmak ile), Jüri Ödülü (Avrupa ile) ve Teknik Büyük Ödül (Suç Unsuru ve Avrupa ile) yer alıyor. Lars von Trier, 350 milyondan fazla bilet sattı ve 7 Akademi Ödülü'ne aday gösterildi; aynı zamanda uluslararası film yapımı şirketi Zentropa Films'in kurucusu ve ortağı oldu.

İşte sansasyonel yönetmenin yaşam öyküsü…