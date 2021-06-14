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Galatasaray'ın 24 yaşındaki oyuncuyla ilgilendiğini belirten Celar, "Türk takımlarının ilgilendiği iki oyuncum var. Lazar ile Galatasaray ilgileniyor. Fatih Terim ile iletişim halindeyiz. Lazar Tufegdzic, önümüzdeki sezon için Fatih Terim'in transfer listesinde. Sırbistan Ligi'nin en skorer 2. oyuncusu. 18 gol, 8 asist yaptı. 24 yaşında genç bir oyuncu. 10 numara bazen 9 numara oynuyor. Hücumda etkili bir oyuncu. Şu anda ligin en iyi oyuncularından. Çok yetenekli. Fatih Terim çok büyük bir hoca. Onun oyuncumla ilglenmesi benim için onurdur. Fatih Terim çok büyük bir isim. Ve benim oyuncumla ilgileniyor. 20 sene önce Türkiye'de oynuyordum ve Fatih Terim büyük bir isimdi. Hala büyük bir isim." ifadelerini kullandı.