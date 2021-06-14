Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Kesinleşmiş bir şike vardır"

14 Haziran 2021 Pazartesi, 15:29

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Bilgilendirme Toplantısı Kadir Özcan Tesisleri Nizamettin Algan Salonu’nda gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve divan kurulu üyeleri katıldı.



"KESİNLEŞMİŞ BİR ŞİKE VARDIR"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2011 süreciyle ilgili olarak ise, "Ülkede insanların anlamak zorlandığı halen anlamak istemediği bir şey var. Sportif ceza farklıdır, mahkemelerin verdiği ceza farklıdır. Sert girersiniz maçta rakibin ayağını kırarsınız 3-5 maç ceza alırsınız bu sportif cezadır. Sokakta birinin ayağını kırarsınız belki 3-5 yıl ceza alırsınız. 2010-2011 yılında sportif suç işlenmiştir. Cezası da UEFA tarafından verilmiştir. Halen merak ediyorlarsa UEFA’nın 2017’de yayınladıkları bültene baksınlar. Hala bulamıyorsalar bende var, ben kendilerine veririm. Bu konuda Trabzonspor’un tartışacak bir şeyi yoktur. Kesinleşmiş bir şike vardır. Cezası UEFA tarafından verilmiştir, CAS tarafından onaylanmıştır, İsviçre Federal mahkemesi tarafından onaylanmıştır. Bunun ceza kısmını konuşuyorlarsa bu farklı bir şey" diye konuştu.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Rezerv Lig’e ihtiyaç duyulduğunu ancak Türkiye Futbol Federasyonu’nun uygulamayı planladığı şekliyle katılmayacaklarını söyledi.