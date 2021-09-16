Lazio maçı öncesi Fatih Terim, açıklamalarda bulundu
"Taraftarın geri dönüşü bizim için önemli" diyen Terim, "Taraftarımızla oynamak bizim için her zaman önemli olmuştur. İnşallah bugün de beraber güzel şeyler yaparız. İyi bir takımla oynayacağız. İyi oyuncularla kurulu bir takımla oynayacağız. Kazanmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.
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