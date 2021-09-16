Lazio maçı öncesi Fatih Terim, açıklamalarda bulundu

cumhuriyet.com.tr
16 Eylül 2021 Perşembe, 19:24
<p>Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

<p>Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Maç öncesinde Fatih Terim, Exxen'e açıklamalarda bulundu.</p>

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında sahasında Lazio ile karşılaşacak. Maç öncesinde Fatih Terim, Exxen'e açıklamalarda bulundu.

<p>"Taraftarın geri dönüşü bizim için önemli" diyen Terim, "Taraftarımızla oynamak bizim için her zaman önemli olmuştur. İnşallah bugün de beraber güzel şeyler yaparız. İyi bir takımla oynayacağız. İyi oyuncularla kurulu bir takımla oynayacağız. Kazanmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.</p>

"Taraftarın geri dönüşü bizim için önemli" diyen Terim, "Taraftarımızla oynamak bizim için her zaman önemli olmuştur. İnşallah bugün de beraber güzel şeyler yaparız. İyi bir takımla oynayacağız. İyi oyuncularla kurulu bir takımla oynayacağız. Kazanmak için elinden geleni yapacaktır." ifadelerini kullandı.

<p>Marcao'nun 11'e dönmesi üzerine Fatih Terim, "Olmasaydı iyiydi diyebileceğimiz bir hadise yaşadık. Futbolda böyle zaman zaman istenmeyen hadiseler yaşanıyor. İki oyuncumuzun öpüşmesi, sarılması... takımda gördüğüm için mutluyum, taraftarımız da bağrına bastı." dedi.</p>

Marcao'nun 11'e dönmesi üzerine Fatih Terim, "Olmasaydı iyiydi diyebileceğimiz bir hadise yaşadık. Futbolda böyle zaman zaman istenmeyen hadiseler yaşanıyor. İki oyuncumuzun öpüşmesi, sarılması... takımda gördüğüm için mutluyum, taraftarımız da bağrına bastı." dedi.

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