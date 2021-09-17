Lazio maçının ardından Fatih Terim, basın toplantısında İtalyanca konuştu

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 09:35
<p>Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı başladı.</p>

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne hızlı başladı.

<p>Sahasında Lazio'yu konuk eden sarı-kırmızılı ekip, baskılı oyunu sonucunda 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.</p>

Sahasında Lazio'yu konuk eden sarı-kırmızılı ekip, baskılı oyunu sonucunda 1-0 mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu.

<p>Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibin zor olduğunu bildiklerini ve baskılı bir oyunu tercih ettiklerini aktardı.</p>

Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, rakibin zor olduğunu bildiklerini ve baskılı bir oyunu tercih ettiklerini aktardı.

<p>İtalyan basınından gelen bir soruyu tercüme eden Terim, daha sonra İtalyanca konuşarak cevap verdi.</p>

İtalyan basınından gelen bir soruyu tercüme eden Terim, daha sonra İtalyanca konuşarak cevap verdi.

<p>Deneyimli teknik adamın sosyal medyadaki bu görüntüleri ilgi ve beğeni topladı.</p>

Deneyimli teknik adamın sosyal medyadaki bu görüntüleri ilgi ve beğeni topladı.

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