Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9’a çıkardı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, evinde Lazio'yu 1-0 mağlup ederek yenilmezlik serisini 9'a çıkarttı.

İHA
16 Eylül 2021 Perşembe, 21:48
Galatasaray bu sezonki yenilmezlik serisini 9’a çıkardı
Abone Ol google-news

Lazio maçından galip ayrılan Galatasaray, bu sezonki yenilmezlik serisini 9 karşılaşmaya yükseltti.


UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleden galip ayrılan sarı-kırmızılılar, 2021-2022 sezonundaki yenilmezlik serisine de devam etti.


Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde PSV’ye karşı 2-1 kaybeden Galatasaray daha sonra oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik aldı.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler