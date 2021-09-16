Galatasaray taraftarından Vedat Muriqi’ye tepki

İHA
16 Eylül 2021 Perşembe, 21:48
<p>UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı.</p>

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaştı.

<p>Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yedek başladığı müsabakada 56. dakikada Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil oldu.</p>

Lazio’da forma giyen Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, yedek başladığı müsabakada 56. dakikada Ciro Immobile’nin yerine oyuna dahil oldu.

<p>Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi oyun girerken ve her top geldiğine Kosovalı futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.</p>

Sarı-kırmızılı taraftarlar Muriqi oyun girerken ve her top geldiğine Kosovalı futbolcuya ıslıkla tepki gösterdi.

<p>Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olmuştu.</p>

Vedat Muriqi geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’den Lazio’ya transfer olmuştu.

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler