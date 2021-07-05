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DİZİDEN AYRILAN ASUMAN DABAK GERİ DÖNDÜ

Son olarak dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a döneceği öğrenildi.