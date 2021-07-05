<p>TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayımlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.</p><p>Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başladı. Dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.</p>
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TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayımlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başladı. Dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.

<p>DİZİDEN AYRILAN ASUMAN DABAK GERİ DÖNDÜ</p><p>Son olarak dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a döneceği öğrenildi.</p>
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DİZİDEN AYRILAN ASUMAN DABAK GERİ DÖNDÜ

Son olarak dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a döneceği öğrenildi.

<p><strong>İSKENDER VE PAKİZE YILLAR SONRA BULUŞTU</strong></p><p>Asuman Dabak çekimleri devam eden dizinin setine geçtiğimiz günlerde dahil oldu. Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı.</p>
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İSKENDER VE PAKİZE YILLAR SONRA BULUŞTU

Asuman Dabak çekimleri devam eden dizinin setine geçtiğimiz günlerde dahil oldu. Dizinin görüntü yönetmeni Barbaros Engin de 10 yıl sonra İskender ve Pakize'nin yeniden buluştuğu o anları Instagram'dan paylaştı.

<p>Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayımlanacak</p>
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Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonuyla Exxen platformunda yayımlanacak

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