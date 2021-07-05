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TRT 1'de 2011-2014 yılları arasında yayımlanan absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi 8 yıl sonra yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.
Onur Ünlü'nün yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri de geçtiğimiz haftalarda İstanbul'un Kireçburnu semtinde başladı. Dizinin yeni Leyla'sının ise son olarak Masumiyet'te rol alan Deniz Işın olduğu açıklanmıştı.
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DİZİDEN AYRILAN ASUMAN DABAK GERİ DÖNDÜ
Son olarak dizide Mecnun'un annesi, İskender'in ise eşi Pakize'yi canlandıran ünlü oyuncu Asuman Dabak, eski sezonlarda diziden sürpriz şekilde ayrılmıştı. Dizinin hayranlarının sevdiği karakterlerden biri olan Pakize de yeni sezonda Leyla ile Mecnun'a döneceği öğrenildi.
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