17 Mayıs, 32 yıldır Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü olarak kutlanıyor
Eşcinsellik, 32 sene önce bugün akıl hastalığı kategorisinden çıkarıldı. Bu olayın ardından Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü ilan edildi. Bu özel gün, 17 Mayıs 1990 tarihinden itibaren uluslararası biçimde kutlanıyor.
Uluslararası Homofobi ve Transfobi Karşıtlığı Günü (İngilizce: International Day Against Homophobia and Transphobia), homofobi ve transfobiye karşı mücadele etmek amacı ile kutlanan bir gün. Her sene 17 Mayıs'ta çeşitli aktivitelerle kutlanıyor. Günün amacı bireyleri bilinçlendirmek, LGBT hakları lehine gösteri ve yürüyüşlerle LGBT hakları ihlallerine, ayrımcılığa ilgiyi teşvik etmek ve uluslararası etkinlikler koordine ederek sesini duyurmak olarak özetlenebilir.
BM'de "LGBT İnsan Hakları Uluslararası Konferansı" düzenlenmiş ve LGBT hakları Montreal Bildirgesi yayınlanmıştır. Bildirge, bütün ülkelerin bugünü tanımalarını talep ediyor; ancak şu ana kadar sadece Avrupa Birliği ve Brezilya bu günü resmî seviyede tanımışlardır.
17 Mayıs 1990 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından eşcinsellik, Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması (ICD)'nın akıl hastalıkları listesinden çıkarılmıştır.
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