<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%;">Salgına rağmen ertelenmeyen LGS sınavı sona erdi. İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü. </span></p>
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Salgına rağmen ertelenmeyen LGS sınavı sona erdi. İki oturumdan oluşan sınavda öğrenciler toplam 155 dakika ter döktü.

<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%;" data-mce-style="font-size: 13.0pt; line-height: 107%;">Yurdun çeşitli yerlerinde çekilen görüntülerde velilerin ve öğrencilerin okulun girişinde oluşturduğu kalabalıklar ve sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti. Bazı siyasi ve ünlüler tepkilerini sosyal medyadan duyurdu. <span style="mso-spacerun: yes;" data-mce-style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span></span></p>
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Yurdun çeşitli yerlerinde çekilen görüntülerde velilerin ve öğrencilerin okulun girişinde oluşturduğu kalabalıklar ve sosyal mesafenin hiçe sayılması dikkat çekti. Bazı siyasi ve ünlüler tepkilerini sosyal medyadan duyurdu.  

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