LGS'de sosyal mesafe kayboldu

20 Haziran 2020 Cumartesi, 11:30

Sınav öncesi öğrencilere maske ve dezenfektan dağıtıldı ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

Ancak sosyal mesafe kuralı okul önlerinde bekleyen veliler arasında kaybolduğu görüldü. Birçok sınav noktasında uzun kuyruklar ve bekleyen kalabalıklar oluştu.





İLK OTURUM TAMAMLANDI

Liselere Geçiş Sistemi(LGS) kapsamındaki merkezi sınavın 09.30’da başlayan ilk oturumu tamamlandı. 45 dakika verilen mola sırasında öğrencilerin alınan önlemler kapsamında okul bahçesinden çıkışlarına izin verilmedi. Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler, okul kapısı arkasından çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Çocuklarıyla iletişim kurmaya çalışan veliler bu sırada sosyal mesafeyi hiçe saydı. Bazı veliler ile çevredeki görevliler sosyal mesafeyi ihlal edenleri sık sık uyardı.

İKİNCİ OTURUM BAŞLADI

Aranın ardından öğrenciler sırayla sınav salonlarına girdi. Saat 11.30'da başlayan ikinci oturum saat 12.50'de sona erecek.



