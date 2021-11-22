Ligue 1'de durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı oynanmayacak

Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.