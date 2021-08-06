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Ancak Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Messi cephesi bu sorunun çözüme kavuşması için Katalan ekibine süre verdi. Messi ve ailesi bu süreçte iyimserdi ancak Laporta bir süre bekledikten sonra bunu aşmanın bir yolunun olmadığını Messi tarafına iletti. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.