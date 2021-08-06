<p>Bir devir sona erdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı.&nbsp;</p>
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Bir devir sona erdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı. 

<p>Katalan kulübü yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Messi ile sözleşme uzatamadı.&nbsp;</p>
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Katalan kulübü yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Messi ile sözleşme uzatamadı. 

<p>Diario Sport, Lionel Messi'nin bu karardan ötürü çok üzgün olduğunu yazdı.&nbsp;</p>
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Diario Sport, Lionel Messi'nin bu karardan ötürü çok üzgün olduğunu yazdı. 

<p>Habere göre Lionel Messi ve babası Jorge Messi, Başkan Laporta ile görüştükten sonra imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyordu. Yıldız futbolcu bir an önce işin resmiyete dökülmesini beklerken kısa süre içinde takım arkadaşlarıyla buluşmanın hesaplarını yapıyordu.</p>
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Habere göre Lionel Messi ve babası Jorge Messi, Başkan Laporta ile görüştükten sonra imzaların atılmasına kesin gözüyle bakıyordu. Yıldız futbolcu bir an önce işin resmiyete dökülmesini beklerken kısa süre içinde takım arkadaşlarıyla buluşmanın hesaplarını yapıyordu.

<p>Ancak Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Messi cephesi bu sorunun çözüme kavuşması için Katalan ekibine süre verdi. Messi ve ailesi bu süreçte iyimserdi ancak Laporta bir süre bekledikten sonra bunu aşmanın bir yolunun olmadığını Messi tarafına iletti. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.</p>
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Ancak Barcelona, Messi'nin sözleşmesi için maaş limiti sorununu çözemedi. Messi cephesi bu sorunun çözüme kavuşması için Katalan ekibine süre verdi. Messi ve ailesi bu süreçte iyimserdi ancak Laporta bir süre bekledikten sonra bunu aşmanın bir yolunun olmadığını Messi tarafına iletti. Böylece Messi'nin başka kulüplerle görüşmesine yol açıldı.

<p>İddiaya göre Messi, Barcelona'da kalacağından emindi ve bu nedenle şu ana kadar diğer taliplere kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın ailesine yakın kaynaklar, oyuncunun bugüne kadar başka hiçbir kulüple görüşmediğini bildirdi.</p>
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İddiaya göre Messi, Barcelona'da kalacağından emindi ve bu nedenle şu ana kadar diğer taliplere kapıları kapattı. Arjantinli yıldızın ailesine yakın kaynaklar, oyuncunun bugüne kadar başka hiçbir kulüple görüşmediğini bildirdi.

<p>Ancak yaşanan ayrılık kararının ardından Messi'nin talipleriyle masaya oturması bekleniyor.</p>
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Ancak yaşanan ayrılık kararının ardından Messi'nin talipleriyle masaya oturması bekleniyor.

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