Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2021 Perşembe, 22:11
Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2
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Dinamo Batum'la Sivasspor Batum Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 2-1 kazandı.

Sivasspor'a galibiyete getiren golleri, 75. dakikada James ve 90+5. dakikada Kayode kaydetti.

Dinama Batum'un tek golünü ise 54. dakikada Mamuchashvili attı.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Ağustos Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak.


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