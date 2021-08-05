Dinamo Batumi-Sivasspor: 1-2
UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batum'u 2-1 mağlup etti.
Dinamo Batum'la Sivasspor Batum Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Sivasspor 2-1 kazandı.
Sivasspor'a galibiyete getiren golleri, 75. dakikada James ve 90+5. dakikada Kayode kaydetti.
Dinama Batum'un tek golünü ise 54. dakikada Mamuchashvili attı.
Karşılaşmanın rövanşı, 12 Ağustos Perşembe günü Sivasspor'un ev sahipliğinde oynanacak.
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