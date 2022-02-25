Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu yıkım oluştu

DHA
25 Şubat 2022 Cuma, 08:57
Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu yıkım oluştu

Ukrayna'nın Luhansk yakınlarındaki Starobilsk kentinde meydana gelen bombardıman sonucu bazı yerleşim yerleri zarar gördü. 

Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu yıkım oluştu

Kurtarma ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin yaralı kurtarıldığını duyurdu.  

Luhansk bölgesinde bombardıman sonucu yıkım oluştu

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler