Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan seyirci açıklaması

04 Kasım 2021 Perşembe, 11:41

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Türkiye'de 9 Kasım'da tam seyirciliyle oynama kararı verildi. Bugün yapacağımız maç çok önemli. Tam kapasite oynamamızın birçok yaptırımı olabilir. Hepsini düşündük ve karar verdik. Türk futbolu için önemli bir maça çıkacağız ve aşısını yaptırmış taraftarlarımızın statta olmasını hak ettiklerini düşündük. Böyle bir karar aldık bu bizim insiyatifimizdir. Bedeli cezası neyse de ödemeye hazırız!" açıklamasını yaptı.

Elmas'ın açıklamaları şöyle:

"Çakal arkadaşlar var hemen çıkmışlar, Galatasaray'a büyük cezalar verileceğini söylemişler. Hepsini takip ediyoruz. Galatasaray'ın haklarını ezdirmeyiz. Nazik olduğumuz kadar, sert de davranmayı biliriz. Gerek görürsek, bunu da yapmaktan çekinmeyiz."

"Galatasaray fikri ve vicdanı hür bir camiadır. Farklı fikirler olabilir. Galatasaray adına konuşan kişi Remzi Sanver'dir. Onun söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Bir haftalık gaz alma operasyonu için rakiplerimizi incitmek istemiyoruz."



"Bu alışılmış bir şey değil. Yönetimdeki bazı arkadaşlar bunu kendi içinde sorgulayabilir ama Galatasaray'ın başkanı benim. Yönetim kurulunda konuşulabilir ama Galatasaray tek seslidir. Remzi Bey'in sözleri, tek görüşümüzdür."



"Beşiktaş'ın paylaşımını görünce üzüldüm. Beşiktaş derbisinden sonra biz de konuşabilirdik. Beşiktaş'ı tebrik ettik, haklı galibiyet dedik. Hatta tepki gördük. Göreve gelirken geçmiş alışkanlıklara teslim olmayacağız demiştim. O paylaşımı görünce üzüldüm."



"Herkesin kendi camiasıyla ilgilenmesi gerekir. Galatasaray'ın ne yapması gerektiğini söylemek kimsenin haddi değildir. Ahmet Nur Çebi ile defalarca konuştum. Camiasını rahatlatacak konuşmalar yapıp başka takımları suçlamak doğru değil..."



"Herhangi bir kulübümüzün hakemlerle ilgili bir sıkıntısı varsa ben de yanlarında olurum. Birlikte hareket edelim. Lütfen, taraftarlarınızın kızgınlığını dindirmek için böyle basit oyunlara başvurmayın. Ahmet Nur Çebi'nin açıklaması talihsizliktir."



"Sayın Ahmet Nur Çebi'nin Beşiktaş'ın haklarıyla ilgili hakemler üzerinden bir sıkıntısı varsa ben kendisiyle birlikte hareket etmeye hazırım. MHK'ye birlikte gidebiliriz. Hep birlikte çözüm aramalıyız. Eski alışkanlıklardan vazgeçelim."



"Sayın Remzi Sanver'in söylediği her kelime, benim kelimem sayılır. Ama Galatasaray'ın başkanı benim, resmi sözcümüz de bellidir. Kişilerin görüşlerini telafuz edecekleri yer de yönetim kuruludur."





