MAÇ SONUCU| Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 00:51
<p>Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu.</p>

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp'e konuk oldu.

<p>Bir önceki maçta 2-2 berabere kalan iki ekibin mücadelesinde bu sefer Fenerbahçe 3-0'lık net bir galibiyet aldı.</p>

Bir önceki maçta 2-2 berabere kalan iki ekibin mücadelesinde bu sefer Fenerbahçe 3-0'lık net bir galibiyet aldı.

<p>Mücadelenin hemen başında 8.dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Ardından 15.dakikada Berisha'nın&nbsp; pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer'in uzak direğe doğru vuruşu toğu ağlarla buluşturdu. Skor böylece 2-0 oldu.</p>

Mücadelenin hemen başında 8.dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Ardından 15.dakikada Berisha'nın  pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer'in uzak direğe doğru vuruşu toğu ağlarla buluşturdu. Skor böylece 2-0 oldu.

<p>İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte maçın skoru da belirlenmiş oldu ve Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.</p>

İrfan Can'ın pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Mert Hakan'ın arka direğe havalandırdığı topa Berisha nefis bir vole vurdu ve topu ağlara yolladı. Bu golle birlikte maçın skoru da belirlenmiş oldu ve Fenerbahçe mücadeleden 3-0 galibiyetle ayrıldı.

<p>Antwerp galibiyetinin ardından gruptaki puanını 5'e çıkaran ve ikinci Olympiacos ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, bir sonraki maçını pazar günü evinde Kayserispor ile oynayacak. Fenerbahçe gruptaki bir sonraki maçını ise UEFA Avrupa Ligi maçını 25 Kasım'da Olympiakos ile oynayacak.</p>

Antwerp galibiyetinin ardından gruptaki puanını 5'e çıkaran ve ikinci Olympiacos ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, bir sonraki maçını pazar günü evinde Kayserispor ile oynayacak. Fenerbahçe gruptaki bir sonraki maçını ise UEFA Avrupa Ligi maçını 25 Kasım'da Olympiakos ile oynayacak.


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