MAÇ SONUCU| Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

Antwerp galibiyetinin ardından gruptaki puanını 5'e çıkaran ve ikinci Olympiacos ile puan farkını 1'e indiren sarı-lacivertliler, bir sonraki maçını pazar günü evinde Kayserispor ile oynayacak. Fenerbahçe gruptaki bir sonraki maçını ise UEFA Avrupa Ligi maçını 25 Kasım'da Olympiakos ile oynayacak.