MAÇ SONUCU| Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe
Mücadelenin hemen başında 8.dakikada İrfan Can'ın pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Mert Hakan, harika bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. Ardından 15.dakikada Berisha'nın pasıyla topla buluşan Meyer sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu. Meyer'in uzak direğe doğru vuruşu toğu ağlarla buluşturdu. Skor böylece 2-0 oldu.
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