Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe değerlendirmesi

Demirkol, konuşmasına şöyle devam etti: "2-1'e getiren penaltıya kadar Fenerbahçe'nin standartı yüksekti. Ama yönetim dedi ki 23. dakikada maç bitti. Acaip bir öfke meydana çıktı. Bu sirayet eder. Sen rakibine gitsin diye bu öfkeyi çıkartırsın ama onun nereye çarpacağı belli olmaz. İki haftada nereye çarptığını gördük. Trabzon'da 23. dakikada maç bitti demek inanılmaz kötü bir yöneticilik. Bu kimden çıkar? Buna kim okey der?"