Mehmet Demirkol'dan Fenerbahçe değerlendirmesi
Demirkol, konuşmasına şöyle devam etti: "2-1'e getiren penaltıya kadar Fenerbahçe'nin standartı yüksekti. Ama yönetim dedi ki 23. dakikada maç bitti. Acaip bir öfke meydana çıktı. Bu sirayet eder. Sen rakibine gitsin diye bu öfkeyi çıkartırsın ama onun nereye çarpacağı belli olmaz. İki haftada nereye çarptığını gördük. Trabzon'da 23. dakikada maç bitti demek inanılmaz kötü bir yöneticilik. Bu kimden çıkar? Buna kim okey der?"
"MHK değişti. Ne oldu?" dilen Demirkol, Fenerbahçe yönetimine tesislere gitmemesini tavsiye etti. Ali Koç'un danışmanlarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirten yorumcu, "Başkan, Mesut'u al diyenlerle vedalaşın. Güvendiğiniz bir futbol aklı koyun oraya. Fabrika ayarlarınıza geri dönün" dedi.
Demirkol, Fenerbahçe'nin ritim oyunu oynadığını, top kaptırmaktan çekinmediğini belirterek "Bütün bunlar dururken 3'lü 4'lü diye tutturdular. Bunlar ezber. İrfan Can varsa oynar diyorlar ama 60 gün sakattı. Sakatlanmış adamı nasıl oynatsın Pereira. Fenerahçe'de herkes hatalı gitti. Biraz arkasında durun adamın. Sürekli gidiyor. Guardiola'yı getirsen bu psikolojiyle bu yönetsel tavırlarla hiçbir şey olmaz" diye konuştu.
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