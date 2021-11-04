Fenerbahçe Divan Kurulu Üyesi Sait Yılmaz'dan Fatih Aydın tepkisi

04 Kasım 2021 Perşembe, 10:40

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu üyesi ve eski yönetici Sait Yılmaz, Çiftlik Bank davası kapsamında Türkiye'ye getirilen Mehmet Aydın'ın kardeşi Fatih Aydın'ın üzerinde bulunan Fenerbahçe formasını eleştirdi. Zanlının forma ve ellnde kelepçe ile görüntülenmesine tepki veren Yılmaz şöyle konuştu:

“Sarı-lacivertli renklere gönül vermiş milyonların vicdanı sızlatan bir görüntü yayımlandı. Halkı dolandıran bir şahsın üzerinde Fenerbahçe formasıyla yurda getirilip gözaltına alınması işgal altındayken bile Harington Kupası’nı kazanmış milli duyguların en yoğun yaşadığı Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılan bu saygısızlık ve bunlara izin vererek Fenerbahçe düşmanlığını tekrar tekrar gösteren görevlileri şiddetle kınıyorum. Sorumlu ve yetkililerden gereğinin yapılmasını acilen bekliyorum. O şahıs istediği formayı giyebilir. Kaldı ki elleri kelepçeli birine giydirilirse o forma bu başka bir mesaj vermektedir. Özür gelmezse yüreğimizin serinlemesi mümkün olmayacaktır.”

NE OLMUŞTU?

Çiftlik Bank davasının sanığı Mehmet Aydın’ın Uruguay’da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın’ı taşıyan uçak, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirildi.

Havalimanına sivil kıyafetle iniş yapan Aydın'ın, çıkışta üzerine Fenerbahçe forması giyerek basının önüne çıkması, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekmişti.