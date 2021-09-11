<p>Koronavirüs aşısına ve kısıtlamalarına karşı tepki gösteren gruplar, İstanbul Maltepe'de bir araya geldi.</p>
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Koronavirüs aşısına ve kısıtlamalarına karşı tepki gösteren gruplar, İstanbul Maltepe'de bir araya geldi.

<p>Ellerinde "Aşıya değil faşizme karşıyız", "Ya cesaret ya esaret" dövizleri taşıyan yurttaşlar, İstanbul Valiliği'nin izni doğrultusunda mitin alanında buluştu.</p>
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Ellerinde "Aşıya değil faşizme karşıyız", "Ya cesaret ya esaret" dövizleri taşıyan yurttaşlar, İstanbul Valiliği'nin izni doğrultusunda mitin alanında buluştu.

<div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;" data-mce-style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;"><iframe style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;" frameborder="0" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x843mcv" width="100%" height="100%" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x843mcv" data-mce-style="width: 100%; height: 100%; position: absolute; left: 0px; top: 0px; overflow: hidden;"></iframe></div><p>Maltepe Miting Alanı'ndaki aşı karşıtlarının maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü.</p>
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Maltepe Miting Alanı'ndaki aşı karşıtlarının maske ve mesafe kurallarına dikkat etmediği görüldü.

<p>Mitingde iktidara yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge konuşmacı olarak yer aldı. İstiklal Marşı ve ardından "Kovid şehitleri için" dua okunarak miting konuşmalarına başlandı.&nbsp;</p>
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Mitingde iktidara yakınlığıyla bilinen Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, Sema Maraşlı, Cemil Can, şarkıcı Bora Gencer, Zafer Ege, Erkan Trükten ve Dr. Bilgehan Bilge konuşmacı olarak yer aldı. İstiklal Marşı ve ardından "Kovid şehitleri için" dua okunarak miting konuşmalarına başlandı. 

<p>Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Kovid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.<br></p>
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Abdurrahman Dilipak, konuşmasında katılımcılara teşekkür ederek "Burada küresel güçlere meydan okumak için varız. Adının Kovid olduğunu iddia ettiğiniz virüsün yarasadan konakçıya, oradan bulaş olarak insana nasıl geçtiğini, hikaye gibi bize anlatıp durdunuz. PCR tanı kitleriyle insanlarda PCR'ın görmediği virüs var mı yok mu, yazı tura atmaya başladınız. Adına SARS-COV 2 dediğiniz virüsü peçete testiyle dünyaya yaydınız. Hatırlayın Çin'de sokakta giderken düşüp ölen insanları, medyada gösterilen o trajik ölümleri. Size ölümü gösterip hastalığa razı etmeye çalıştılar" dedi.

<p>Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diye konuştu.<br></p>
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Dilipak, "Akraba, arkadaş ziyaretleri engellendi, tokalaşmayın, sarılmayın dediler. Siz yanınızdaki arkadaşınızın elini tutun inşallah. Şimdi biz birlikteyiz. Bu oyunu bozacağız" diye konuştu.

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