Manchester United'lı Alex Telles'ten Didier Drogba anısı

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 18:04
<p>Manchester United forması giyen Alex Telles, 2014'te Galatasaray'da forma giyerken Didier Drogba ile ilgili bir anısını ESPN'e anlattı. İşte Alex Telles'in sözleri:</p>

Manchester United forması giyen Alex Telles, 2014'te Galatasaray'da forma giyerken Didier Drogba ile ilgili bir anısını ESPN'e anlattı. İşte Alex Telles'in sözleri:

<p>"Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncular görürsünüz ama o kadar hırslı olmadıklarını fark edersiniz. Drogba öyle biri değildi."</p>

"Tam Didier Drogba'lık bir olaydı. Onunla yaşadığım unutulmaz bir anı var. Genelde her şeyi kazanan harika oyuncular görürsünüz ama o kadar hırslı olmadıklarını fark edersiniz. Drogba öyle biri değildi."

<p>"Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik. Benim için durum; tamam, 1-0 gerideyiz, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasaray'ız gibiydi. Ancak, Drogba için öyle değildi."</p>

"Galatasaray'daki ilk maçlarımdan biriydi. İlk yarı sona erdi ve 1-0 gerideydik. Benim için durum; tamam, 1-0 gerideyiz, kaybediyoruz ama ikinci yarı var, geri dönüp kazanalım, çünkü biz Galatasaray'ız gibiydi. Ancak, Drogba için öyle değildi."

<p>"Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm."</p>

"Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm."

<p>"Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm."</p>

"Soyunma odasına gittim. Öfkeli bir ses vardı. Yerde patlayan bir şişe. İçeriye baktığımda Drogba'nın tüm soyunma odasını öfkesiyle esir aldığını gördüm."

<p>Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Ligi kazandıktan sonra Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Drogba, Türkiye'de de Türkiye Süper Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazandı.</p>

Didier Drogba, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Ligi kazandıktan sonra Türkiye'de Galatasaray forması giymişti. Drogba, Türkiye'de de Türkiye Süper Ligi'ni ve Türkiye Kupası'nı kazandı.

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