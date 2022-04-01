Manisa'da kum fırtınası: Çok sayıda binanın çatısı uçtu

DHA
01 Nisan 2022 Cuma, 16:39
<p>Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi.&nbsp;<br></p>

Manisa'da meydana gelen kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi. 

<p>Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, 10 binanın da çatısı uçtu.<br></p>

Bir apartmanın çatısından uçan kiremitler, park halindeki 1 minibüs ve 4 otomobilde hasara neden olurken, 10 binanın da çatısı uçtu.

<p>Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu.&nbsp;<br></p>

Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketiyle Manisa'da oluşan kuvvetli rüzgar, kum fırtınasına neden oldu. 

<p>Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü.&nbsp;</p><p>Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.</p>

Fırtınanın etkisiyle Şehzadeler ilçesi Ayni Ali Mahallesi Kenzi Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın çatısındaki kiremitler yerinden söküldü. 

Fırtınanın etkisiyle caddeye savrulan kiremitler, 1 minibüs ve 4 otomobile zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de vinçle binanın üst katındaki kiremitleri topladı.

<p>Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.<br></p>

Kiremitlerin düşmesi sonucu arka camı patlayan otomobilin sahibi Onur Mutlu, "Otomobilimde yaklaşık 6 bin liralık zarar var. Cana geleceğine mala gelsin" dedi. Öte yandan kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar yolda yürümekte güçlük çekti.

<p><strong>10 BİNANIN ÇATISI UÇTU</strong></p><p>Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.</p>

10 BİNANIN ÇATISI UÇTU

Özellikle Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle toplam 10 binanın çatısı uçtu.

<p>Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu.&nbsp;<br></p>

Öte yandan Şehzadeler ilçesinde, fırtına nedeniyle Vicdan Karaosmanoğlu İlkokulu'nda kırılan 2 pencere camı 2 öğrencinin hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. 

<p>Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br></p>

Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Fırtına meteoroloji meteoroloji genel müdürlüğü

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