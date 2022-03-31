Astım ve KOAH hastalığı olanlar dikkat! Çöl fırtınası geliyor
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'de bugün ve yarın çöl fırtınası bekleniyor. Konuya ilişkin yurttaşların alması gereken önlemleri aktaran Dr. Hakan Eren, özellikle astım ve KOAH hastalarının dikkatli olması gerektiğini açıkladı.
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, bugün ve yarın gerçekleşeceği belirtilen çöl fırtınasına karşı vatandaşları uyardı. Özellikle yurdun Batı kesimlerinde daha etkili hissedilmesi beklenen çöl tozlarına kronik rahatsızlığı olanların daha duyarlı olmasını isteyen Dr. Eren, “Fırtına süresince astım ve KOAH gibi kronik solunum hastalığı olan kişilerin her zamankinden daha dikkatli olmalarını ve dışarı çıktıklarında mutlaka maske takmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
ÖNÜMÜZDEKİ 3 GÜNE DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı ‘Kuzey Afrika’dan gelecek çöl tozu’ fırtınasının bugün başlayıp etkisinin 3 gün devam edeceğini kaydeden Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Eren, “Ülkemizin özellikle Batı kesimlerini etkisi altına alması beklenen bu toz fırtınası nedeniyle başta astım ve KOAH gibi kronik solunum hastaları olan vatandaşlarımızın önümüzdeki 3 gün boyunca daha dikkatli olmalarını öneriyoruz. Zorunlu olmadıkça dışarıda fazla vakit geçirmesinler. Dışarı çıkanlar da mutlaka maskelerini taksınlar. Havada toz yoğunluğunda artış olması, özellikle astım ve KOAH gibi kronik hava yolu hastalığı olan ve çeşitli nedenlerle solunum sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı olumsuz yönde etkileyebilir” diyerek dikkatli olunmasını istedi.
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