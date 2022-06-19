Manisa'nın Ayşe Begüm Onbaşı gururu

Gençlerde daha önce Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği madalyalardan sonra geçen yıl büyüklerde Azerbaycan'da ilk kez katıldığı 16'ncı Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki Ayşe Begüm, bu kez gümüş madalyayı boynuna taktı.