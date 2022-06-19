Manisa'nın Ayşe Begüm Onbaşı gururu
Gençlerde daha önce Dünya ve Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği madalyalardan sonra geçen yıl büyüklerde Azerbaycan'da ilk kez katıldığı 16'ncı Aerobik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda topladığı 21.850 puanla kariyerinin ilk büyükler dünya şampiyonluğuna ulaşan 21 yaşındaki Ayşe Begüm, bu kez gümüş madalyayı boynuna taktı.
Portekiz'in Guimaraes kentindeki 17'nci Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20.350 puanla dünya ikincisi oldu.
Ayşe Begüm Onbaşı, cimnastikte büyüklerde dünya şampiyonalarında üst üste iki kez madalya alan ilk sporcumuz olarak da tarihe geçti.
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