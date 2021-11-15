Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıklarına açıklama getirdi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahseden Marcao, "Futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması." şeklinde görüş belirtti.