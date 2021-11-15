Marcao, Kerem Aktürkoğlu ile yaşadıklarına açıklama getirdi
Mevkidaşı Victor Nelsson ile yakaladığı uyuma değinerek sözlerine başlayan Marcao: "Akıllı ve zeki bir oyuncu. Yakaladığımız uyum, sadece bizim başarımız değil. Takım arkadaşlarımızın bize verdiği destek, birbirimize karşılıklı verdiğimiz destek ve hocamızın bize gösterdikleriyle bir araya gelince başarı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılıların sahip olduğu stoper rotasyonu hakkındaki görüşlerini dile getiren Brezilyalı savunmacı, "Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum." şeklinde konuştu.
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile arasındaki olaya ve sonrasında yaşananlara açıklık getiren başarılı stoper, "Zor zamanlar geçirdim. Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman olduğum bir olaydı. Zor günleri daha huzurlu atlatmamızın tek sebebi Fatih Hocam. Olaydan sonra %100 suçlu olduğumu konuştuk. Bana her zaman destek verdi." dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahseden Marcao, "Futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması." şeklinde görüş belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbiye de değinen Marcao, "Dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var." diyerek sözlerini noktaladı.
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