Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 14:38

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın biletleri satışa sunuldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçın biletleri, kombine kart, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satışa çıkarıldı. Biletlerin genel satışına ise yarın başlanacak.

Derbi maçın biletlerinin fiyatları 125 lira ile bin 250 lira arasında değişiyor.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada,



"Futbol Takımımız Süper Lig 13. hafta maçında, 21 Kasım Pazar günü saat 19.00’da Fenerbahçe A.Ş. takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu.

15 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus Kart ve GS Mobile sahiplerine; 16 Kasım Salı günü saat 14.00’te rakip takım hariç, tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Bilet fiyatları şu şekilde:

1. Kategori: 1250 TL

2. Kategori: 1100 TL

3. Kategori: 1000 TL

4. Kategori: 1000 TL

5. Kategori: 750 TL

6. Kategori: 600 TL

7. Kategori: 400 TL

8. Kategori: 300 TL

9. Kategori: 250 TL

10. Kategori: 175 TL

11. Kategori: 150 L

12. Kategori (Misafir-GS Taraftarına satışta): 125 TL