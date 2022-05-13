Marek Hamsik: "Trabzon'da kalmak istiyorum"

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2022 Cuma, 16:41
<p>Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.</p>

Trabzonspor'un tecrübeli yıldızı Marek Hamsik, yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

<p><strong>Hamsik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:</strong></p> <p>“Harika duygular yaşadım böyle anları çok seviyorum ben de tadını çıkardım. Şehir bu şampiyonluk tutkusunu tatmayı çok istiyordu onları görünce ben de çok sevindim. Herhangi bir kıyafetimi kaybetmedim. İçeri girdiğimizde beraber oynadık zıpladık, ben de bu duyguları yaşamayı bekliyordum."</p>

Hamsik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Harika duygular yaşadım böyle anları çok seviyorum ben de tadını çıkardım. Şehir bu şampiyonluk tutkusunu tatmayı çok istiyordu onları görünce ben de çok sevindim. Herhangi bir kıyafetimi kaybetmedim. İçeri girdiğimizde beraber oynadık zıpladık, ben de bu duyguları yaşamayı bekliyordum."

<p><strong>"EN KRİTİK MAÇ KONYASPOR'DU"</strong></p> <p>''Sezon boyunca oynadığımız en kritik maç Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik puan farkı azalacaktı, bence en kritik maç oydu. Galatasaray maçı en kritik maçlardan birisiydi. 1-1 olduğunda kazanacağımızdan emindim. Golü attığımızda çılgınca bir sevinç oldu, ben de bunu kutlamaya çalıştım."</p>

"EN KRİTİK MAÇ KONYASPOR'DU"

''Sezon boyunca oynadığımız en kritik maç Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik puan farkı azalacaktı, bence en kritik maç oydu. Galatasaray maçı en kritik maçlardan birisiydi. 1-1 olduğunda kazanacağımızdan emindim. Golü attığımızda çılgınca bir sevinç oldu, ben de bunu kutlamaya çalıştım."

<p><strong>"BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"</strong></p> <p>''Bu takıma geldiğim günden itibaren buradaki herkesle beraber büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Buraya geldiğimde bana söylenenleri daha net gördüm. Bu takımın şampiyon olabileceği söylenmişti. İlk andan beri şampiyonluk istiyordum. Birkaç galibiyet aldıktan sonra net gördüm. İyi başlangıçlardan daha önemlisi iyi bitirebilmek son adımları da iyi atmaya başladık. Hep beraber şampiyon olduk.''</p>

"BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"

''Bu takıma geldiğim günden itibaren buradaki herkesle beraber büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Buraya geldiğimde bana söylenenleri daha net gördüm. Bu takımın şampiyon olabileceği söylenmişti. İlk andan beri şampiyonluk istiyordum. Birkaç galibiyet aldıktan sonra net gördüm. İyi başlangıçlardan daha önemlisi iyi bitirebilmek son adımları da iyi atmaya başladık. Hep beraber şampiyon olduk.''

<p><strong>"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ BURADA DUYACAĞIZ"</strong></p> <p>"Sakatlık sürecinde çok üzgündüm yardım edemediğim anlarda dahi takım iyi bir iş çıkardı, olabildiğince hızlı dönmeye çalıştım. Çok erken dönmek sıkıntı yaşatabilir zor zamanları atlattım. En son anlarda yardımcı olabildiğim için mutluyum. Hep beraber önümüzdeki sezonun neler getireceğine balacağız. Şampiyonalar ligi müziğini burada duyacağız.''</p>

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ BURADA DUYACAĞIZ"

"Sakatlık sürecinde çok üzgündüm yardım edemediğim anlarda dahi takım iyi bir iş çıkardı, olabildiğince hızlı dönmeye çalıştım. Çok erken dönmek sıkıntı yaşatabilir zor zamanları atlattım. En son anlarda yardımcı olabildiğim için mutluyum. Hep beraber önümüzdeki sezonun neler getireceğine balacağız. Şampiyonalar ligi müziğini burada duyacağız.''

<p>''Yerli oyuncular belki de en mutlu kişiler. Takımda bu tip oyuncular hep olması gerekiyor. Trabzonspor’un bu tür oyunculara hep ihtiyacı var. Tesislerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Altyapıdaki oyuncuların çok iyi şartlarda çalıştığını ifade etmeliyim. İyi iş çıkaracaklardır. ''</p>

''Yerli oyuncular belki de en mutlu kişiler. Takımda bu tip oyuncular hep olması gerekiyor. Trabzonspor’un bu tür oyunculara hep ihtiyacı var. Tesislerimizin çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Altyapıdaki oyuncuların çok iyi şartlarda çalıştığını ifade etmeliyim. İyi iş çıkaracaklardır. ''

<p><strong>"HARİKA BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"</strong></p> <p>''Bir yıl daha kontratım var. Burada kalıp iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Ondan sonrası için planlarım yok. Burada kalıp bir harika sezon daha geçirmek istiyorum.''</p>

"HARİKA BİR SEZON GEÇİRMEK İSTİYORUM"

''Bir yıl daha kontratım var. Burada kalıp iyi bir iş çıkarmak istiyoruz. Ondan sonrası için planlarım yok. Burada kalıp bir harika sezon daha geçirmek istiyorum.''

<p><strong>"61 DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM"</strong></p> <p>''61 dövmesi için söz vermiştim, lig bittikten sonra dövmeyi hemen yaptıracağım. ''</p>

"61 DÖVMESİ YAPTIRACAĞIM"

''61 dövmesi için söz vermiştim, lig bittikten sonra dövmeyi hemen yaptıracağım. ''

trabzonspor süper lig marek hamsik Şampiyon

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler