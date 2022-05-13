Hamsik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“Harika duygular yaşadım böyle anları çok seviyorum ben de tadını çıkardım. Şehir bu şampiyonluk tutkusunu tatmayı çok istiyordu onları görünce ben de çok sevindim. Herhangi bir kıyafetimi kaybetmedim. İçeri girdiğimizde beraber oynadık zıpladık, ben de bu duyguları yaşamayı bekliyordum."