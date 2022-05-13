Marek Hamsik: "Trabzon'da kalmak istiyorum"
Hamsik'in açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
“Harika duygular yaşadım böyle anları çok seviyorum ben de tadını çıkardım. Şehir bu şampiyonluk tutkusunu tatmayı çok istiyordu onları görünce ben de çok sevindim. Herhangi bir kıyafetimi kaybetmedim. İçeri girdiğimizde beraber oynadık zıpladık, ben de bu duyguları yaşamayı bekliyordum."
"EN KRİTİK MAÇ KONYASPOR'DU"
''Sezon boyunca oynadığımız en kritik maç Konyaspor maçıydı. Kaybetseydik puan farkı azalacaktı, bence en kritik maç oydu. Galatasaray maçı en kritik maçlardan birisiydi. 1-1 olduğunda kazanacağımızdan emindim. Golü attığımızda çılgınca bir sevinç oldu, ben de bunu kutlamaya çalıştım."
"BÜYÜK BİR AİLE OLDUK"
''Bu takıma geldiğim günden itibaren buradaki herkesle beraber büyük bir aile olduğumuzu gördüm. Buraya geldiğimde bana söylenenleri daha net gördüm. Bu takımın şampiyon olabileceği söylenmişti. İlk andan beri şampiyonluk istiyordum. Birkaç galibiyet aldıktan sonra net gördüm. İyi başlangıçlardan daha önemlisi iyi bitirebilmek son adımları da iyi atmaya başladık. Hep beraber şampiyon olduk.''
"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ BURADA DUYACAĞIZ"
"Sakatlık sürecinde çok üzgündüm yardım edemediğim anlarda dahi takım iyi bir iş çıkardı, olabildiğince hızlı dönmeye çalıştım. Çok erken dönmek sıkıntı yaşatabilir zor zamanları atlattım. En son anlarda yardımcı olabildiğim için mutluyum. Hep beraber önümüzdeki sezonun neler getireceğine balacağız. Şampiyonalar ligi müziğini burada duyacağız.''
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