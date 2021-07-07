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Mavi-lacivertli kulüp, transferi "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario, gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak." ifadeli paylaşımla taraftarlarına duyurdu.
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