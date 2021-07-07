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Sancak, Balotelli için "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi... Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.