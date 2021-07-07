<p>Adana Demirspor, dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.</p>
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Adana Demirspor, dünyaca ünlü İtalyan forvet Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

<p>Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni sezonda mavi-lacivertli formayı giyecek.<br></p>
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Kariyerinde İnter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları bulunan, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu yaşayan 30 yaşındaki hücum oyuncusu, yeni sezonda mavi-lacivertli formayı giyecek.

<p>Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkındaki sorulara "Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi gelecek hafta Türkiye'ye gelecek" açıklamasını yapmıştı.<br></p>
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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, geçtiğimiz günlerde Balotelli hakkındaki sorulara "Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi gelecek hafta Türkiye'ye gelecek" açıklamasını yapmıştı.

<p>Sancak, Balotelli için "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi... Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.</p>
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Sancak, Balotelli için "Böyle futbolcular zor futbolcular. O da deli, Adanalılar da deli, biz de deli. Biz onu yönetiriz. Kendisinin buraya gelmek istemesi... Burada başarılı olup, kendini gösterip Dünya Kupası'na gitmek istiyor. Adana Demirspor ona katkı sağlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

<p>Mavi-lacivertli kulüp, transferi "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario, gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak." ifadeli paylaşımla taraftarlarına duyurdu.</p>
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Mavi-lacivertli kulüp, transferi "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario, gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak." ifadeli paylaşımla taraftarlarına duyurdu.

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