Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mario Balotelli açıklaması
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz" dedi.
Adana Demirspor'un başkanı ve AKP'ye yakınlığıyla bilinen iş adamı Ethem Sancak'ın kuzeni Murat Sancak, Adana Demirspor'un transfer çalışmaları hakkında yaptığı açıklamada, "Balotelli ile yüzde 85 anlaşmış bulunuyoruz. Kendisi gelecek hafta Türkiye'ye gelecek" dedi.
Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. Sezona iyi bir kadroyla başlamak için çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Başkan Sancak, 30 yaşındaki İtalyan golcü Mario Balotelli ile yüzde 85 oranında anlaştıklarını belirtti. Sancak, "Balotelli'den vazgeçmiştik. Kendisi kaptanımız üzerinden bize ulaştı. Gelmek istediğini ifade etti. Önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek. Anlaşırsak mavi lacivertli formayı giyecek. Geriye kalan yüzde 15'lik kısım önemli" diye konuştu.
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