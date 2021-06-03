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Jardel konuyla ilgili açıklamasında çok üzgün olduğunu belirterek, "Maddi değerleri hiç önemli değil ama manevi olarak çok kıymetlilerdi. Benim miras olarak bırakabileceğim ödüllerim şimdi malesef yok oldu." diye konuştu.

