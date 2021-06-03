<p>Mario Jardel'in Avrupa'da en çok gol atan isim olarak iki kez kazandığı Altın ayakkabı ödülleri ile birlikte gümüş ve bronzdan diğer ödüllerinin de hırsızlar tarafından çalındığı bildirildi.<br></p>
1

Mario Jardel'in Avrupa'da en çok gol atan isim olarak iki kez kazandığı Altın ayakkabı ödülleri ile birlikte gümüş ve bronzdan diğer ödüllerinin de hırsızlar tarafından çalındığı bildirildi.

<p>Jardel konuyla ilgili açıklamasında çok üzgün olduğunu belirterek, "Maddi değerleri hiç önemli değil ama manevi olarak çok kıymetlilerdi. Benim miras olarak bırakabileceğim ödüllerim şimdi malesef yok oldu." diye konuştu.<br></p>
2

Jardel konuyla ilgili açıklamasında çok üzgün olduğunu belirterek, "Maddi değerleri hiç önemli değil ama manevi olarak çok kıymetlilerdi. Benim miras olarak bırakabileceğim ödüllerim şimdi malesef yok oldu." diye konuştu.

<p>Jardel'in UEFA'dan aldığı Altın ayakkabı ödülleri 1999 ve 2000 yılında kazanılmıştı. 1997 yılında ise Porto'da ulaştığı gol sayısı nedeniyle kendisine verilmişti.&nbsp;<br></p>
3

Jardel'in UEFA'dan aldığı Altın ayakkabı ödülleri 1999 ve 2000 yılında kazanılmıştı. 1997 yılında ise Porto'da ulaştığı gol sayısı nedeniyle kendisine verilmişti. 

<p>Bronz ayakkabıyı ise 2000'de transfer olduğu Galatasaray'daki başarısı sayesinde kazanmıştı.<br></p>
4

Bronz ayakkabıyı ise 2000'de transfer olduğu Galatasaray'daki başarısı sayesinde kazanmıştı.

Video Haberler