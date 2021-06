İsyan etti: "Bana mesaj göndermeyi bırakın"

Trabzonspor, Süper Lig’de gol kralı olan ve daha sonra Leipzig’e transfer olan eski oyuncusu Alexander Sörloth'u kiralık olarak yeniden kadroya katmak için yoğun çaba harcıyor. Bordo-mavili taraftarlar da Sörloth’u yeniden takımlarında görmek için sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı. Trabzonspor taraftarları, organize olarak tekrar bordo-mavili formayı giymesini istedikleri Sörloth’un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1.5 milyonu aşkın ‘Come to Trabzonspor’ yorumu yazarak oyuncuyu yeniden takıma dönmeye davet etti.

Trabzonsporlu taraftarlar, Sörloth'u mesaj yağmuruna tutarken yıldız golcü sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Sörloth, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Sevginiz ve desteğiniz için minnettarım ama lütfen beni aramayı ve bana mesaj göndermeyi bırakın. Bu, hayatımı çok stresli bir hale getiriyor. Yeter artık" dedi.

Norveç'te yayın yapan TV 2'ye konuşan Sörloth, "Gelen mesajlardan dolayı telefon numaramı değiştirdim. Instagram bildirimlerini kapattım. Telefon numaramı ele geçirdiler" ifadelerini kullanmıştı.

Hi Trabzonspor fans,

I appriciate your love and support but please stop calling and sending me messages. It makes my life very stressful. Enough is enough.