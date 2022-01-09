Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

IHA
09 Ocak 2022 Pazar, 09:26
Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece yarısı etkili olan dolu yağışı tüm ilçeyi beyaza bürüdü. 

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Yer yer 10 santimetre kalınlığa ulaşan dolu nedeniyle ilçe genelinde ilginç görüntüler oluştu.

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı 00:00’a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu. 

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. 

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi. 

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi. 

Marmaris beyaza büründü, dolu yağışı tüm ilçede etkili oldu

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu. 


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